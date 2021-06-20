Трійця-2021: у ПЦУ розповіли, що треба робити в цей день

В неділю, 20 червня, в Україні відзначатимуть одне з великих церковних свят – Трійцю. В нашій країні цей день є вихідним. Що значить це свято та як його відзначати правильно, пояснив в коментарі виданню "Телеграф" священник Православної Церкви України Михайло Омельян.

Як пояснили в ПЦУ, в цей день вшановується євангельська подія – зішестя Святого Духа на апостолів, яке сталося за обіцянкою Спасителя, даною Ним перед Його Вознесінням. День Святої Трійці, П’ятдесятниця, також є і Днем народження новозавітної Церкви.

"На п’ятдесятий день після Воскресіння Христового у Сіонській світлиці, де зібралися апостоли – найближчі учні Спасителя, Дух Святий зійшов на апостолів і почив на них, щоби з Його допомогою вони продовжили справу розбудови Церкви, яку заснував їхній Божественний Учитель і Господь Ісус Христос. Святий Дух явився в світі видимо для очей та відчутно для людської душі – з дарами благодаті, що спасає. Ці дари передані не лише одним апостолам, але через них були подані усій Церкві", - розповів священник Михайло Омельян.

Зазвичай в День Святої Трійці люди, за давньою традицією, освячують у храмах та прикрашають свої оселі зеленим віттям. Як пояснили в ПЦУ, це робиться на знак того, що сила Святого Духа все оживотворяє. Також зелене віття є символом людського потенціалу до духовного розвитку та зросту.

"Вітаючи сьогодні всіх зі святом, бажаю кожному, щоб благодать Святого Духа оживотворяла вас та надихала творити добро та проявляти любов до ближніх, а цим самим і до Бога", - зазначив священник Михайло Омельян.

Раніше "Телеграф" писав, яка погода очікується на Трійцю цього року.