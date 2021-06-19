Трійця 2021: які трави святять у церкві та як їх потім використовують (інфографіка)

Вже цієї неділі, 20 червня, православні християни східного обряду святкуватимуть одне з найважливіших свят - Трійцю.

Свято присвячене Пресвятій Трійці: Богу Отцю, Богу Сину і Святого Духу. У свято згадується і прославляється зішестя Святого Духа на апостолів. На 50-й день після воскресіння Христового апостоли зібралися в Сіонській світлиці в Єрусалимі. Перед ними у світлі та сяйві з'явився Святий Дух.

За традицією свято Трійці пов'язане з проводами весни і зустріччю літа, тому його ще називають Зеленою неділею. Підлогу храмів та будинків встеляють свіжоскошеною травою, ікони прикрашають березовими або кленовим гілками, а зелено-золотий колір церковних шат священиків символізує життєдайну силу Святого Духа.

Будинки прийнято також прикрашати і травами-оберегами. До цього свята спеціально збирали рослини для того, щоб потім освятити у церкві. Вважається, що троїцькі трави мають особливі цілющі властивості.

Чим цілющі троїцькі освячені трави, і які рослини неодмінно повинні бути в букеті, читайте в нашій інфографіці:

Варто нагадати, що за прогнозом синоптиків на Трійцю очікується спекотна та суха погода. А що можна і не можна робити в цей день, читайте в нашому матеріалі: "Трійця 2021: обряди та традиції Зелених святок (інфографіка)"