Дощі залишаться, але прийде спека: синоптики озвучили прогноз погоди на 21 червня

21 червня погода в Україні буде без опадів в більшості територій, дощі очікуються лише на заході країни.
Про це повідомили синоптики УГМЦ.
Згідно з прогнозом дощі з грозою пройдуть на заході країни, в інших регіонах буде без опадів.
Середні температури на заході і півдні країни будуть від +27 до +31 градуса.
На півночі, сході і в центрі очікуються більш теплі температури, від +30 до +34 градусів.
У Києві в понеділок погода буде похмурою з невеликими проясненнями. Середні показники температури очікуються від +30 до +32 градусів.
Нагадаємо, що 19 червня біля узбережжя Одеси пронісся вражаючий смерч.
9 червня за Маріуполем на трасі Маріуполь-Мангуш сталася надзвичайна подія: утворився неподалік від дороги 40-метровий смерч пошкодив автомобіль, який проїжджав повз.