"Вихрей было несколько": у побережья Одессы засняли впечатляющий смерч (видео)

У побережья Одессы пронесся впечатляющий смерч.

Природное явление попало на камеры очевидцев, а видеозапись обнародована в сети телеграм-каналом Одесса Info.

"Огромный смерч у берегов Одессы. По словам моряков, вихрей было несколько", - говорится в подписи к видео.

Подобные смерчи у побережья Черного моря случаются довольно часто. Так 17 июня один из таковых был заснят возле Черноморска.

Отметим, что в июне в Украине смерчи были замечены не только возле морского побережья.

Так 9 июня смерч повредил проезжающий мимо автомобиль неподалеку от Мариуполя.

А 12 июня в селе Широкое из-за этого погодного явления пострадали около десятка домов.

Как сообщалось ранее, на выходных Украину ожидает в основном сухая теплая погода, лишь на Западе и Юге страны могут пройти дожди и грозы.