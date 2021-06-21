Спека з короткочасними дощами: синоптики озвучили прогноз погоди на 22 червня

22 червня погода в Україні буде сонячною, однак на півдні, в центрі і на заході очікуються дощі.

Про це 21 червня в прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

У більшій частині областей середні температури будуть від +29 до +33 градусів.

На півдні країни буде свіже, до +23 +29 градусів.

Сухо буде на півночі і сході країни, в інших регіонах пройдуть короткочасні дощі.

У столиці у вівторок погода буде сухою і спекотною. Водночас повітря нагріє від +30 до +32 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що 19 червня поблизу Одеси пронісся вражаючий смерч.

9 червня за Маріуполем на дорозі Маріуполь-Мангуш сталася надзвичайна подія: утворився неподалік від дороги 40-метровий смерч пошкодив автомобіль, який проїжджав повз.