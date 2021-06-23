Навчання у вузах України в цьому році подорожчало в середньому на 10% - інфографіка

Вартість навчання в українських університетах в поточному році зросла в середньому на 10%. При цьому дорожче здобувати вищу освіту в столичних навчальних закладах, а також на найбільш популярних професіях.

"Телеграф" за матеріалами "ТСН.ua" зібрав інформацію про вартість навчання в 10 найпопулярніших вузах країни і найпопулярніших напрямках в зручну інфографіку:

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада прийняла закон про статус національного і ефективного управління установами освіти і державним майном, що дозволяє вузам передавати неиспользуемое майно іншим освітнім та науковим установам, а також приватизації такого майна.