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Вівторок, 22.06.2021
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Спека, місцями з грозами: синоптики озвучили прогноз погоди на 23 червня

Спека, місцями з грозами: синоптики озвучили прогноз погоди на 23 червня
23:21 Сьогодні Телеграф

У більшості територій країни 23 червня погода буде спекотною. Однак невеликі дощі очікуються на заході, півдні та в центрі України.

Про це 22 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з прогнозом майже у всіх регіонах країни погода буде спекотною, від +30 до +35 градусів.

Водночас на півдні, заході і в центрі очікуються короткочасні дощі з грозою.

погода

Так є ризик виникнення пилових бур на півдні, сході та півночі країни.

У Києві в середу погода буде сухою і спекотною, до +32 +35 градусів.

мапа

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків на поточному тижні в Україні буде переважати спекотна погода.

20 червня в Чернівецькій області пройшла сильна злива. В результаті негоди затоплені населені пункти колишніх Заставнівського та Хотинського районів.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 32

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Погода, Прогноз погоді.
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