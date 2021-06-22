Спека, місцями з грозами: синоптики озвучили прогноз погоди на 23 червня

У більшості територій країни 23 червня погода буде спекотною. Однак невеликі дощі очікуються на заході, півдні та в центрі України.

Про це 22 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з прогнозом майже у всіх регіонах країни погода буде спекотною, від +30 до +35 градусів.

Водночас на півдні, заході і в центрі очікуються короткочасні дощі з грозою.

Так є ризик виникнення пилових бур на півдні, сході та півночі країни.

У Києві в середу погода буде сухою і спекотною, до +32 +35 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків на поточному тижні в Україні буде переважати спекотна погода.

20 червня в Чернівецькій області пройшла сильна злива. В результаті негоди затоплені населені пункти колишніх Заставнівського та Хотинського районів.