Спека, місцями з грозами: синоптики озвучили прогноз погоди на 23 червня

У більшості територій країни 23 червня погода буде спекотною. Однак невеликі дощі очікуються на заході, півдні та в центрі України.
Про це 22 червня повідомила синоптик Наталія Діденко.
Згідно з прогнозом майже у всіх регіонах країни погода буде спекотною, від +30 до +35 градусів.
Водночас на півдні, заході і в центрі очікуються короткочасні дощі з грозою.
Так є ризик виникнення пилових бур на півдні, сході та півночі країни.
У Києві в середу погода буде сухою і спекотною, до +32 +35 градусів.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків на поточному тижні в Україні буде переважати спекотна погода.
20 червня в Чернівецькій області пройшла сильна злива. В результаті негоди затоплені населені пункти колишніх Заставнівського та Хотинського районів.