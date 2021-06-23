Яке свято 23 червня: народні прикмети і заборони

23 червня в народі відзначають день Тимофія, Тимофій знаменний, Тимофєєви знамення, День привидів. Православна церква 23 червня згадує священномученика з ім'ям Тимофій.

Тимофій Прусський жив в IV столітті. Він був єпископом міста Прусси. За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової. Коли імператор Юліан Відступник почув про святого, то його до в'язниці і наказав його обезголовити.

Вважається, що в цей день Тимофій розпускає всяких примар, які турбують людей. Тому цей день вважався одним з найнебезпечніших в році.

У цей день траплялися різного роду знамення. Знамення ці віщували, в основному, погане - але тим важливіше вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій.

Що не можна робити 23 червня:

Не варто залишати свій будинок, щоб випадково не накликати на себе біду.

Не варто сьогодні сумувати, злитися і скупитися.

Не рекомендується заглядати в чужі вікна і дивитися в чужі дзеркала.

Не слід в цю середу вдаватися до хірургічних втручань.

Дівчатам не варто відвідувати застілля 23 червня.

Не можна виконувати небезпечну роботу.

Народні прикмети:

Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

День погожий, а мурах майже не видно - чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

На листі верби крапельки липкого соку з'явилися - до негоди.

Павуків не видно - до зміни погоди.

Домашні птахи себе общипують - до дощу.

Курка махає хвостом - до опадів.

Ворони нахохлились - до негоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 23 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.