Яке свято 23 червня: народні прикмети і заборони

23 червня в народі відзначають день Тимофія, Тимофій знаменний, Тимофєєви знамення, День привидів. Православна церква 23 червня згадує священномученика з ім'ям Тимофій.
Тимофій Прусський жив в IV столітті. Він був єпископом міста Прусси. За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової. Коли імператор Юліан Відступник почув про святого, то його до в'язниці і наказав його обезголовити.
Вважається, що в цей день Тимофій розпускає всяких примар, які турбують людей. Тому цей день вважався одним з найнебезпечніших в році.
У цей день траплялися різного роду знамення. Знамення ці віщували, в основному, погане - але тим важливіше вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій.
Що не можна робити 23 червня:
Народні прикмети:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 23 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.