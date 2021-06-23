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Яке свято 23 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 23 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

23 червня в народі відзначають день Тимофія, Тимофій знаменний, Тимофєєви знамення, День привидів. Православна церква 23 червня згадує священномученика з ім'ям Тимофій.

Тимофій Прусський жив в IV столітті. Він був єпископом міста Прусси. За свою духовну чистоту і праведний спосіб життя він отримав від Господа дар чудотворення і багатьох язичників навернув до віри Христової. Коли імператор Юліан Відступник почув про святого, то його до в'язниці і наказав його обезголовити.

Вважається, що в цей день Тимофій розпускає всяких примар, які турбують людей. Тому цей день вважався одним з найнебезпечніших в році.

У цей день траплялися різного роду знамення. Знамення ці віщували, в основному, погане - але тим важливіше вони були для людей, які отримували можливість підготуватися до неприємних подій.

Що не можна робити 23 червня:

  • Не варто залишати свій будинок, щоб випадково не накликати на себе біду.
  • Не варто сьогодні сумувати, злитися і скупитися.
  • Не рекомендується заглядати в чужі вікна і дивитися в чужі дзеркала.
  • Не слід в цю середу вдаватися до хірургічних втручань.
  • Дівчатам не варто відвідувати застілля 23 червня.
  • Не можна виконувати небезпечну роботу.

Народні прикмети:

  • Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.
  • День погожий, а мурах майже не видно - чекай негоди.
  • Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
  • На листі верби крапельки липкого соку з'явилися - до негоди.
  • Павуків не видно - до зміни погоди.
  • Домашні птахи себе общипують - до дощу.
  • Курка махає хвостом - до опадів.
  • Ворони нахохлились - до негоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 23 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 47

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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