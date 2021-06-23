Жаркий день і задушлива ніч: синоптики розказали, коли в Україну прийде прохолода

В Україні 24 червня погода буде сонячною і сухою, і тільки на півдні і північному заході очікуються короткочасні дощі.

Про це в прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з розрахунками в середньому повітря буде нагрітий до +29 +33 градусів, а місцями до +33 +35 градусів.

Дощі з грозами очікуються лише на північному заході і півдні країни.

У Києві в четвер погода буде теплою, але можливий невеликий дощ. Повітря буде нагрітий до +32 +34 градусів.

Послаблення спеки в Україні очікується лише на вихідних.

Карта: УГМЦ

Води біля берегів Чорного моря будуть на рівні +20 +22 градусів, в той же час в Дніпрі воду нагріє до +23 +26 градусів.

Відзначимо, на поточному тижні в Україні буде переважати спекотна погода. Невеликий спад температур очікується тільки на вихідних.

Нагадаємо, як раніше "Телеграф" зібрав топ рад, про те, як пережити спеку.