Жаркий день і задушлива ніч: синоптики розказали, коли в Україну прийде прохолода

В Україні 24 червня погода буде сонячною і сухою, і тільки на півдні і північному заході очікуються короткочасні дощі.
Про це в прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.
Згідно з розрахунками в середньому повітря буде нагрітий до +29 +33 градусів, а місцями до +33 +35 градусів.
Дощі з грозами очікуються лише на північному заході і півдні країни.
У Києві в четвер погода буде теплою, але можливий невеликий дощ. Повітря буде нагрітий до +32 +34 градусів.
Послаблення спеки в Україні очікується лише на вихідних.
Карта: УГМЦ
Води біля берегів Чорного моря будуть на рівні +20 +22 градусів, в той же час в Дніпрі воду нагріє до +23 +26 градусів.
Відзначимо, на поточному тижні в Україні буде переважати спекотна погода. Невеликий спад температур очікується тільки на вихідних.
Нагадаємо, як раніше "Телеграф" зібрав топ рад, про те, як пережити спеку.