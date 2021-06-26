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Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 26 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 26 червня, відзначається день пам'яті мучениці Акилини Старшої, Біблосскої (Фінікійської).

Акилина народилася в 281 році в фінікійському місті Библосе в сім'ї побожних християн. У 12-річному віці на дівчинку-християнку донесли правителеві області Волусіану. Той спочатку вмовляннями, а потім погрозами намагався змусити Акилину відректися від віри. За відмову вона була страчена.

Гречишницею Акилину прозвали тому, що в цю пору було прийнято сіяти гречку. Точні терміни цих робіт залежали від погоди і зазвичай наступали "або за тиждень до Акилини, або через тиждень після Акилина". Ця культура вважалася вибагливою, тому на Русі дотримувалися термінів посіву і не намагалися вгадати урожай.

За старих часів 26 червня варили гречану кашу і пригощали нею жебраків.

Народні прикмети 26 червня

  • Багато комах - буде тепла і ясна погода.
  • Якщо бджоли вранці залишають вулик і розлітаються за здобиччю, то день буде теплим і сухим.
  • Народжені 26 червня всього в житті добиваються самостійно. Вони люблять рано вставати і відрізняються настирливістю. Носити їм слід алмаз.

Що не можна робити 26 червня

  • У ліс 26 червня ходити не варто - комарі покусають.

  • Молоко в цей день вважається шкідливим для здоров'я.

  • Не можна на Акилину працювати - інакше гречка не вродить.

Раніше "Телеграф" писав, що на вихідних в Україну прийдуть дощі і грози.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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