Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони

У неділю, 27 червня, відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея, який жив в IX до Різдва Христового. Також щорічно в Україні в останню неділю червня відзначається День молоді.
Єврейський пророк Еліша (Єлисей) був сином заможного орача. Відомий як учень і слуга пророка Іллі, який вознісся на небо. Після смерті пророка Еліша сам став пророкувати. За 65 років зробив багато чудес, включаючи воскресіння мертвих. Пішов з життя у віці близько 100 років.
Гречкосієм Єлисея прозвали тому, що на Русі продовжували сіяти гречку, як і на Акиліни гречішніци. Цим займалися зазвичай в ясну і суху погоду, хоча після посадки обов'язково потрібен був дощ, щоб насіння швидше проросли.
Народні прикмети 27 червня
Що не можна робити 27 червня
Раніше "Телеграф" писав, що на вихідних в Україну прийдуть дощі і грози.