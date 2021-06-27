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Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У неділю, 27 червня, відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея, який жив в IX до Різдва Христового. Також щорічно в Україні в останню неділю червня відзначається День молоді.

Єврейський пророк Еліша (Єлисей) був сином заможного орача. Відомий як учень і слуга пророка Іллі, який вознісся на небо. Після смерті пророка Еліша сам став пророкувати. За 65 років зробив багато чудес, включаючи воскресіння мертвих. Пішов з життя у віці близько 100 років.

Гречкосієм Єлисея прозвали тому, що на Русі продовжували сіяти гречку, як і на Акиліни гречішніци. Цим займалися зазвичай в ясну і суху погоду, хоча після посадки обов'язково потрібен був дощ, щоб насіння швидше проросли.

Народні прикмети 27 червня

  • Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
  • В середині дня з'явилися темні щільні хмари - до вечірнього дощу.
  • Зірки блищать - до спекотної погоди, мерехтять - до дощу з грозою.
  • Народженим 27 червня дана здатність впливати на ріст трав, дерев, плодів. З них виходять прекрасні садівники. Носити їм слід корал.

Що не можна робити 27 червня

  • Щоб не накликати на себе біду, в цей день заборонялося кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти.
  • Заборонено 27 червня стригти волосся. Вважалося, що так можна вкоротити свою долю.
  • Небажано вдягати одяг червоного кольору в День Єлисея, інакше ризикуєш накликати на себе прокляття.

Раніше "Телеграф" писав, що на вихідних в Україну прийдуть дощі і грози.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 110

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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