Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони

У неділю, 27 червня, відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея, який жив в IX до Різдва Христового. Також щорічно в Україні в останню неділю червня відзначається День молоді.

Єврейський пророк Еліша (Єлисей) був сином заможного орача. Відомий як учень і слуга пророка Іллі, який вознісся на небо. Після смерті пророка Еліша сам став пророкувати. За 65 років зробив багато чудес, включаючи воскресіння мертвих. Пішов з життя у віці близько 100 років.

Гречкосієм Єлисея прозвали тому, що на Русі продовжували сіяти гречку, як і на Акиліни гречішніци. Цим займалися зазвичай в ясну і суху погоду, хоча після посадки обов'язково потрібен був дощ, щоб насіння швидше проросли.

Народні прикмети 27 червня

Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

В середині дня з'явилися темні щільні хмари - до вечірнього дощу.

Зірки блищать - до спекотної погоди, мерехтять - до дощу з грозою.

Народженим 27 червня дана здатність впливати на ріст трав, дерев, плодів. З них виходять прекрасні садівники. Носити їм слід корал.

Що не можна робити 27 червня

Щоб не накликати на себе біду, в цей день заборонялося кричати, лаятися, сваритися і просто голосно розмовляти.

Заборонено 27 червня стригти волосся. Вважалося, що так можна вкоротити свою долю.

Небажано вдягати одяг червоного кольору в День Єлисея, інакше ризикуєш накликати на себе прокляття.

Раніше "Телеграф" писав, що на вихідних в Україну прийдуть дощі і грози.