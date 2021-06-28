Скачать
Понеділок, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Прогноз погоди на тиждень в Україні: чи спаде спека
Прогноз погоди на тиждень в Україні: чи спаде спека

Яке свято 28 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 28 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 28 червня, відзначається день пам'яті пророка Амоса, мучеників Віта, Модеста і мученицю Кірскентію. Також в Україні 28 червня відзначається День Конституції.

Пророк Амос жив у VIII столітті до н. е. в Юдеї. Святий Амос прославився своїми викриттями суддів, чиновників і лихварів. Його проповіді увійшли до складу Біблії.

Святий Віт був сином римського сенатора-язичника. Його вихователем був святий Модест, а годувальницею - Кірскентія. Під впливом Модеста хлопчик прийняв християнство. Коли святі відмовилися відректися від віри, їх жорстоко катували, а тіла повісили стругали залізними кігтями.

У цей день намагалися зайвий раз не ходити в ліс, на луки та особливо на річку. Ще селяни уважно стежили за худобою, щоб вона ненароком не забрела на поле, де підіймаються сходи. Тому що корову, обжерлися зерна, роздмухувало. 

Вважалося також, що 28 червня ідеально підходить для збору лікарських трав. Правда, робити це потрібно рано вранці.

Що не можна робити 28 червня:

  • Суворо заборонено лаятися і сваритися.
  • Не слід призначати на ці дати хрещення, весілля або вінчання.
  • Про генеральне прибирання теж можна забути.
  • Жінкам в цей день потрібно утриматися від ворожінь на судженого.
  • Виявляти жадібність 28 червня також не варто.
  • Суворо заборонялося купатися у водоймах.

Народні прикмети:

  • Дощ на Фіта поганий для жита.
  • Прийшов Амос - пішов овес в зростання.
  • Сильні роси - до родючого року.
  • Часті тумани - до опадів.
  • Коники голосніше звичайного стрекочуть - до дощу.
  • Домашні тварини неспокійно поводяться - перед негодою.
  • Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
  • Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
  • Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на початку нового тижня в Україні знизиться температура і очікуються дощі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 60

Все по темі:

Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся