Яке свято 28 червня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 28 червня, відзначається день пам'яті пророка Амоса, мучеників Віта, Модеста і мученицю Кірскентію. Також в Україні 28 червня відзначається День Конституції.

Пророк Амос жив у VIII столітті до н. е. в Юдеї. Святий Амос прославився своїми викриттями суддів, чиновників і лихварів. Його проповіді увійшли до складу Біблії.

Святий Віт був сином римського сенатора-язичника. Його вихователем був святий Модест, а годувальницею - Кірскентія. Під впливом Модеста хлопчик прийняв християнство. Коли святі відмовилися відректися від віри, їх жорстоко катували, а тіла повісили стругали залізними кігтями.

У цей день намагалися зайвий раз не ходити в ліс, на луки та особливо на річку. Ще селяни уважно стежили за худобою, щоб вона ненароком не забрела на поле, де підіймаються сходи. Тому що корову, обжерлися зерна, роздмухувало.

Вважалося також, що 28 червня ідеально підходить для збору лікарських трав. Правда, робити це потрібно рано вранці.

Що не можна робити 28 червня:

Суворо заборонено лаятися і сваритися.

Не слід призначати на ці дати хрещення, весілля або вінчання.

Про генеральне прибирання теж можна забути.

Жінкам в цей день потрібно утриматися від ворожінь на судженого.

Виявляти жадібність 28 червня також не варто.

Суворо заборонялося купатися у водоймах.

Народні прикмети:

Дощ на Фіта поганий для жита.

Прийшов Амос - пішов овес в зростання.

Сильні роси - до родючого року.

Часті тумани - до опадів.

Коники голосніше звичайного стрекочуть - до дощу.

Домашні тварини неспокійно поводяться - перед негодою.

Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.

Якщо на небі з'явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.

Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на початку нового тижня в Україні знизиться температура і очікуються дощі.