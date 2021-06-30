Дощі з грозами пройдуть у половині країни : синоптики озвучили прогноз погоди в останній день червня

30 червня в Україні очікуються недовгі дощі з грозами на заході країни.

Про це в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.

Згідно з прогнозом, до вечора опади посиляться і очікуються вже у Вінниці, Житомирі, Кропивницького, Одесі, Миколаєві та Херсоні.

Опади у вигляді грозових дощів пройдуть днем на північному сході країни.

На інших територіях буде сухо.

Температури в середньому будуть переважати від +25 до +30 градусів.

У столиці країни опадів не очікується, погода буде теплою, в межах +27 +29 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди в країні до кінця поточного тижня.

25 червня, від граду з дощем постраждали Львівська та Рівненська області, а пізніше негода дісталася і до Київщини.