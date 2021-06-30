Ніцой накинулась з критикою на Довбика за російську мову, але за нього заступився Мосійчук

Українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала українського футболіста Артема Довбика, за його російську мову під час інтерв'ю після перемоги команди України над командою Швеції.

Про це вона повідомила в своєму Фейсбуці.

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?", - написала вона.

Дана критика зустріла супротивників в особі екс-нардепа Ігоря Мосійчука.

Він розповів, в яких складних умовах виростають такі талановиті футболісти і чому не варто критикувати Довбика.

"Розкажу шановній пані Ніцой про те звідки беруться такі українські зірки футболу як Довбик… З спортінтернатів де тренуються з дитинства і де дійсно викладачі розмовляють російською, а ще бази в них потребують вкладення державних коштів та реконструкції. Але ж ні, замість того, щоб займатися удосконаленням української спортивної освіти (в тому числі і в плані мови) пані Ніцой треба жбурнути ложку дьогтю до діжки меду і обіс@ти перемогу національної збірної та далі продовжувати роз’єднувати країну і ділити українців. Довбик крутий і однозначно Герой вчорашнього матчу!", - написав він.

Нагадаємо, що після історичної перемоги національної збірної України над Швецією в мережі з'явилося безліч жартів і мемів на дану тему.