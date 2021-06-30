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Ніцой накинулась з критикою на Довбика за російську мову, але за нього заступився Мосійчук

Ніцой накинулась з критикою на Довбика за російську мову, але за нього заступився Мосійчук
10:52 Сьогодні Телеграф

Українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала українського футболіста Артема Довбика, за його російську мову під час інтерв'ю після перемоги команди України над командою Швеції.

Про це вона повідомила в своєму Фейсбуці.

"Довбик. Що, знову? Знову московит? Господи, ну звідки беруться ці марсіани? А тепер усі, хто написав про українського героя, хто ставив уподобайки, хто вболівав, хто хвалив - так само дружно сходили до нього і сказали йому, що українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-доброму скажіть. Бо він ніколи про це не чув. Де їх усіх тримають? У якому вакуумі?", - написала вона.

Дана критика зустріла супротивників в особі екс-нардепа Ігоря Мосійчука.

Він розповів, в яких складних умовах виростають такі талановиті футболісти і чому не варто критикувати Довбика. 

"Розкажу шановній пані Ніцой про те звідки беруться такі українські зірки футболу як Довбик… З спортінтернатів де тренуються з дитинства і де дійсно викладачі розмовляють російською, а ще бази в них потребують вкладення державних коштів та реконструкції. Але ж ні, замість того, щоб займатися удосконаленням української спортивної освіти (в тому числі і в плані мови) пані Ніцой треба жбурнути ложку дьогтю до діжки меду і обіс@ти перемогу національної збірної та далі продовжувати роз’єднувати країну і ділити українців. Довбик крутий і однозначно Герой вчорашнього матчу!", - написав він.

Нагадаємо, що після історичної перемоги національної збірної України над Швецією в мережі з'явилося безліч жартів і мемів на дану тему.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 96

Все по темі:

Игорь Мосийчук, Артем Довбик, Лариса Ницой, Євро-2020.
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