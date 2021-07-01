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Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)

Харків'янка, яка викинула паспорти України, все ж потрапила до Туреччини (фото)
Оновлено 10:49 Сьогодні Телеграф

Харків'янка Людмила Чмульова, що прославилася скандалом з викиданням паспортів України після недопуску на рейс до Туреччини, все ж змогла відпочити в цій спекотній країні.

На своїй сторінці в "Інстаграмм" жінка активно ділиться фотографіями з відпочинку в Аланії, куди, до речі, вона навряд чи змогла б потрапити без українських документів.

 

Скандал розгорівся в середині травня. Тоді 35-річна жінка мала намір полетіти в Стамбул разом з двома дітьми, однак її не пустили в літак через відсутність згоди батька на вивезення дітей за кордон.

І хоч прикордонники діяли відповідно до закону, Людмила Чмульова влаштувала в аеропорту ціле шоу і своїм невдоволенням в досить нецензурній формі вона і її діти поділилися на YouTube-каналі.

"Пожалійте! Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми реально сьогодні не полетіли, не змогли відлетіти з певних причин українського законодавства. Гр***аного б**дь", - не стримуючи емоцій говорить вона.

В помсту жінка разом з дітьми викидає на камеру українські паспорти.

"В Україні шалені закони. Спасибі, що ми сьогодні два рази купували нові квитки. Полетіли!" - з цими словами жінка демонстративно викидає паспорти на газон.

"Вишенькою на торті" стає вислів дочки харків'янки, якій, судячи з вигляду, не більше шести років.

"Україна! Спасибі! Іди-но ти в ж**у", - говорить дитина.

Після цього скандалу жінку внесли в базу "Миротворця".

Нагадаємо, відповідальність за образливе для України відео зазнала і сестра Людмили Інна. Жінці, яка знімає все це на відео, вручили протокол по ст. 173 КУАПП за дрібне хуліганство і ст. 184 КУАПП за ухилення від нормального виховання дітей.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 67

Все по темі:

Аэропорт, Скандал, Алания, Туреччина, Харків.
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