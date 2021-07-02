Найбільша загроза - Росія: Україна вжила заходів проти "Дельта"-штамму на кордонах

З п'ятниці, 2 липня, в Україні почали діяти нові правила перетину кордону через ризик поширення індійського штаму коронавірусу Дельта.

За інформацією Державної прикордонної служби України, зміни стосуються людей, які прибули з Індії, Великобританії, РФ і Португалії або ж тих людей, які до цього дня перебували на їх території не менше тижня протягом останніх 14 днів.

Повідомляється, що іноземці, які прибули з вищеперелічених держав, не можуть в'їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту, який роблять прямо в пунктах пропуску.

Що ж стосується громадян України, які повертаються з-за кордону, то всі люди старші 12 років, які не зроблять тест, підлягають обов'язковій самоізоляції і обсервації. Якщо ж тест виявиться позитивним, то інфікованих українців на самоізоляцію або в лікарню будуть супроводжувати поліцейські.

Прикордонники кажуть, що особливий контроль буде на кордоні з РФ, де функціонує п'ять автомобільних пунктів пропуску: "Сеньківка" в Чернігівській області, "Бачівськ" та "Юнаківка" - в Сумській, "Мілове" - в Луганській області і "Гоптівка" - в Харківській.

Тільки з 00:00 до 11:00 2 липня через перераховані вище пункти пропуску в Україну з Росії в'їхало 1800 людей, з яких тест зробили лише 900. Повідомляється, що 745 осіб вирушили на самоізоляцію, а 49 - на обсервацію. Решта приїжджих - це діти і учасники міжнародних перевезень.

Нагадаємо, з 2 липня в Україні почався карантин, введений Кабміном для протидії поширенню індійського штаму коронавірусу "Дельта", який вже зафіксували в нашій країні.