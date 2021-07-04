Прогноз погоди на тиждень: в Україну йде антициклон

В перші дні прийдешнього тижня, 5-11 липня, в Україні ймовірні опади, але надалі повернеться суха та спекотна погода. Такий прогноз озвучила в коментарі виданню "Телеграф" синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала.

За прогнозом, у понеділок та вівторок погода в Україні матиме нестійкий характер, бо над територією країни ще буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску. Відповідно до цього, каже синоптик, у більшості областей в денні години можливі короткочасні грозові дощі. Подекуди вони можуть супроводжуватися навіть випадінням граду чи шквалистим посиленням вітру.

"Та вже з середи та до кінця поточного тижня синоптична ситуація в Україні зміниться, адже на нашу територію поширить свій вплив антициклон, - повідомили в Укргідрометцентрі. - Тому встановиться стійкий характер погоди. Погода буде сонячною, сухою та посилиться спека".

Денні максимуми температури починаючи з середи будуть зростати, прогнозує синоптик. Очікується, що температура повітря наступного тижня становитиме від 28 до 32 градусів із позначкою "плюс".

Як повідомляв "Телеграф", негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець.