Дніпро і Полтава - в списку антирейтингу: статистика по коронавірусу в Україні 3 липня

На ранок суботи, 3 липня, в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19,що на 9 людей більше, ніж добу раніше. Крім того, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що у Вінницькій області від вакцінації від короновірусу помер чоловік.