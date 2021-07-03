Дніпро і Полтава - в списку антирейтингу: статистика по коронавірусу в Україні 3 липня

На ранок суботи, 3 липня, в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19,що на 9 людей більше, ніж добу раніше. Крім того, захворіли 27 дітей та 22 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 420 осіб;

летальних випадків – 36;

одужало – 1 072 особи;

За добу протестовано

методом ПЛР – 19 945 осіб,

методом ІФА – 7 962 особи,

експрес-тестами – 15097 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 237 202 особи;

одужало –2 170 656 осіб;

летальних випадків – 52 460;

проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що у Вінницькій області від вакцінації від короновірусу помер чоловік.