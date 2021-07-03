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Дощі з грозами не залишать Україну: прогноз погоди на 4 липня

Дощі з грозами не залишать Україну: прогноз погоди на 4 липня
23:28 Сьогодні Телеграф

В Україні в неділю, 4 липня, буде зберігатися переважно дощова погода.

Відповідним прогнозом поділився Укргідрометцентр.

Згідно з його даними, в країні не буде такої області, яка зможе уникнути доща з грозою.

Разом з тим, температура повітря в середньому буде залишатися на досить "комфортному" рівні +26 ... + 28 градусів за Цельсієм.

Втім, на Заході місцями стовпчик термометра може опускатися до +24 градусів. А ось в Харківській, Донецькій і Луганській областях спека нижче +30 падати не стане.

Найбільш сильні опади очікуються в Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, "мокра" погода з грозами буде зберігатися на більшій частині території України до четверга.

Як повідомлялося раніше, неподалік від Львова в п'ятницю блискавка вбила 14-річного підлітка, а тому, щоб уникнути подібної долі, має сенс нагадати прості поради про те, що робити і чого не робити під час грози.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Погода, Прогноз погоді, Україна.
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