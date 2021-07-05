Мінімум померлих і хворих: коронавірус різко пішов в Україні на спад

На ранок понеділка, 5 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 133 людей менше, ніж добу раніше. З них захворіли 5 дітей та жодного медпрацівника.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 333 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

За добу протестовано

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

Як повідомляв "Телеграф", з 5 липня центр вакцинації від коронавірусу, який відкрили в столичному МВЦ, працюватиме щодня. Записатися заздалегідь можна через портал Helsi.me.