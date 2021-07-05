Мінімум померлих і хворих: коронавірус різко пішов в Україні на спад

На ранок понеділка, 5 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 133 людей менше, ніж добу раніше. З них захворіли 5 дітей та жодного медпрацівника.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
Як повідомляв "Телеграф", з 5 липня центр вакцинації від коронавірусу, який відкрили в столичному МВЦ, працюватиме щодня. Записатися заздалегідь можна через портал Helsi.me.