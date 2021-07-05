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Понеділок, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Мінімум померлих і хворих: коронавірус різко пішов в Україні на спад

Мінімум померлих і хворих: коронавірус різко пішов в Україні на спад
08:30 Сьогодні Телеграф

На ранок понеділка, 5 липня, в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 133 людей менше, ніж добу раніше. З них захворіли 5 дітей та жодного медпрацівника.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 333 осіб;
  • летальних випадків – 14;
  • одужало – 419 осіб;

За добу протестовано

  • методом ПЛР – 9 889 осіб,
  • методом ІФА – 1 712 осіб,
  • експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 2 237 823 особи;
  • одужало – 2 171 601 особа;
  • летальних випадків – 52 484;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

Як повідомляв "Телеграф", з 5 липня центр вакцинації від коронавірусу, який відкрили в столичному МВЦ, працюватиме щодня. Записатися заздалегідь можна через портал Helsi.me.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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