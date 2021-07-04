Госпіталізованих більше, ніж нових хворих: статистика по коронавірусу в Україні 4 липня

За суботу, 3 липня, в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що майже вдвічі менше, ніж добу раніше.

Про це повідомляє в неділю вранці МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з інформацією, серед виявлених випадків 11 дітей і 5 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 460 осіб;

летальних випадків - 10;

одужали - 526 осіб;

за добу було протестовано методом ПЛР - 14 229 осіб, методом ІФА - 3345 осіб, експрес-тестами - 10 405 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (126), Одеській (49), Київської (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 237 553 особи;

одужали - 2 171 182 осіб;

летальних випадків - 52 470;

проведення ПЛР-тестів - 10 915 176.

Як повідомлялося, відомий український лікар Євген Комаровський розповів, чим такий страшний "дельта"-штамм коронавірусу, які відмінності в симптомах, захищають чи вакцини, а також нагадав про простих методах профілактики захворювання.