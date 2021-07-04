Госпіталізованих більше, ніж нових хворих: статистика по коронавірусу в Україні 4 липня

За суботу, 3 липня, в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що майже вдвічі менше, ніж добу раніше.
Про це повідомляє в неділю вранці МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Згідно з інформацією, серед виявлених випадків 11 дітей і 5 медпрацівників.
Також за минулу добу:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (126), Одеській (49), Київської (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, відомий український лікар Євген Комаровський розповів, чим такий страшний "дельта"-штамм коронавірусу, які відмінності в симптомах, захищають чи вакцини, а також нагадав про простих методах профілактики захворювання.