Госпіталізованих більше, ніж нових хворих: статистика по коронавірусу в Україні 4 липня

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Неділя, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Оновлено 08:35 Сьогодні Телеграф

За суботу, 3 липня, в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що майже вдвічі менше, ніж добу раніше.

Про це повідомляє в неділю вранці МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з інформацією, серед виявлених випадків 11 дітей і 5 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 460 осіб;
  • летальних випадків - 10;
  • одужали - 526 осіб;
  • за добу було протестовано методом ПЛР - 14 229 осіб, методом ІФА - 3345 осіб, експрес-тестами - 10 405 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (126), Одеській (49), Київської (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 237 553 особи;
  • одужали - 2 171 182 осіб;
  • летальних випадків - 52 470;
  • проведення ПЛР-тестів - 10 915 176.

Як повідомлялося, відомий український лікар Євген Комаровський розповів, чим такий страшний "дельта"-штамм коронавірусу, які відмінності в симптомах, захищають чи вакцини, а також нагадав про простих методах профілактики захворювання.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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Україна, Коронавірус, Covid-19, Зведення, Одужали, Померлі, захворіли.
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