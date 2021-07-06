Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня

За добу понеділка, 5 липня, в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок коронавирусної хвороби COVID-19, в тому числі у 26 дітей і 11 медпрацівників. Це вдвічі більше, ніж було зафіксовано днем раніше.
Про це у вівторок вранці повідомляється на сторінці МОЗ України в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, доктор Комаровський розповів всю правду про коронавірус Дельта і перерахував головні симптоми.