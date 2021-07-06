Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за добу зросла вдвічі: дані МОЗна 6 липня

За добу понеділка, 5 липня, в Україні зафіксували 541 новий підтверджений випадок коронавирусної хвороби COVID-19, в тому числі у 26 дітей і 11 медпрацівників. Це вдвічі більше, ніж було зафіксовано днем раніше.

Про це у вівторок вранці повідомляється на сторінці МОЗ України в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 266 осіб;

летальних випадків - 20;

одужали - 1086 осіб;

за добу протестовано методом ПЛР - 20 151 людини, методом ІФА - 8271 людини, експрес-тестами - 12 095 чоловік.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) і Дніпропетровській (24) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 238 364 особи;

одужали - 2 172 687 осіб;

летальних випадків - 52 504;

проведено ПЛР-тестів - 10 945 216.

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