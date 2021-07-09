Рада нарешті може взятися за електросамокати: хочуть ввести ПДР і штрафи

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкт, що регламентують рух самокатів, гіроскутерів, сігвеїв і сегвілів.
Обидва законопроєкти подав позафракційний народний депутат Андрій Деркач. У разі прийняття вони зобов'яжуть учасників руху на такому електротранспорті дотримуватися ПДР і платити штраф за порушення правил.
Згідно з проєктом змін в правилах дорожнього руху їздити потрібно буде в мотошоломі. Також серед запропонованих нововведень:
Другий законопроєкт прирівнює учасників руху на такому електротранспорті до велосипедистів в питанні відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Штраф за п'яне водіння - 680 грн, а за створення аварійної ситуації 850 грн або від 20 до 40 годин громадських робіт.
Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі вперше в Україні притягнули до кримінальної відповідальності водія електросамоката.