Рада нарешті може взятися за електросамокати: хочуть ввести ПДР і штрафи

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкт, що регламентують рух самокатів, гіроскутерів, сігвеїв і сегвілів.

Обидва законопроєкти подав позафракційний народний депутат Андрій Деркач. У разі прийняття вони зобов'яжуть учасників руху на такому електротранспорті дотримуватися ПДР і платити штраф за порушення правил.

Згідно з проєктом змін в правилах дорожнього руху їздити потрібно буде в мотошоломі. Також серед запропонованих нововведень:

керувати самобалансуючим електротранспортом можна буде з 16 років

не возити пасажирів

не перевозити вантажі

їздити потрібно по спеціальних велосипедних доріжках, а при їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю

транспортний засіб має бути справним й обладнаним світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби - зовнішніми світловими приладами.

Другий законопроєкт прирівнює учасників руху на такому електротранспорті до велосипедистів в питанні відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Штраф за п'яне водіння - 680 грн, а за створення аварійної ситуації 850 грн або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі вперше в Україні притягнули до кримінальної відповідальності водія електросамоката.