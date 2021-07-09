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Рада нарешті може взятися за електросамокати: хочуть ввести ПДР і штрафи

Рада нарешті може взятися за електросамокати: хочуть ввести ПДР і штрафи
Оновлено 15:26 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкт, що регламентують рух самокатів, гіроскутерів, сігвеїв і сегвілів.

Обидва законопроєкти подав позафракційний народний депутат Андрій Деркач. У разі прийняття вони зобов'яжуть учасників руху на такому електротранспорті дотримуватися ПДР і платити штраф за порушення правил.

Згідно з проєктом змін в правилах дорожнього руху їздити потрібно буде в мотошоломі. Також серед запропонованих нововведень:

  • керувати самобалансуючим електротранспортом можна буде з 16 років
  • не возити пасажирів
  • не перевозити вантажі
  • їздити потрібно по спеціальних велосипедних доріжках, а при їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю
  • транспортний засіб має бути справним й обладнаним світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби - зовнішніми світловими приладами.

Другий законопроєкт прирівнює учасників руху на такому електротранспорті до велосипедистів в питанні відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Штраф за п'яне водіння - 680 грн, а за створення аварійної ситуації 850 грн або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі вперше в Україні притягнули до кримінальної відповідальності водія електросамоката.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Штраф, Верховна Рада, Самокат, ПДР, Сигвей, Гироскутер, сегвіл.
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