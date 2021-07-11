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Спека та грози: в понеділок в Україні місцями спеку розбавлять дощі

Спека та грози: в понеділок в Україні місцями спеку розбавлять дощі
23:31 Нд, 11 Липень 2021 Телеграф

У найближчу добу над Україною буде переважати жарке повітря тропічного походження. Спекотна погода збережеться в усіх регіонах країни, місцями пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 12 липня на заході країни без опадів, температура вночі +16...+21°, вдень +29...+34°, в Карпатах вночі +9...+14°, вдень +23...+25°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі країни місцями пройдуть короткочасні грози, град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі +18...+20°, вдень +30...+32°. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 12 липня

Прогноз погоди на 12 липня

У центральних областях пройдуть грозові дощі, температура вночі +19...+21 °, вдень +29...+31°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На сході та півдні України в понеділок, 12 липня, місцями пройдуть дощі. Температура вночі +20...+22°, вдень +30...+32°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в понеділок вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +19...+21°, вдень +30...+32°.

13 липня у всіх регіонах збережеться спекотна погода. На Правобережжі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі +19...+21°, вдень +30...+32°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 13 липня

Прогноз погоди на 13 липня

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіли, коли відступить спека. Про те, як врятуватися від спеки і надати допомогу при тепловому ударі, читайте в матеріалі "Телеграфу": Як перенести сильну спеку: названі прості поради (інфографіка).

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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