У параді на День незалежності України візьмуть участь чотирилапі бійці (фото)

Кінологи-прикордонники разом зі своїми вихованцями вперше стануть учасниками параду до Дня Незалежності України, який пройде 24 серпня.

Про це в неділю, 11 липня, повідомляє Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook.

Для участі в заході відібрано 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство в День Незалежності України.

Всі собаки, які братимуть участь в параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі, відзначають в Держприкордонслужбі.

Підготовка парадного розрахунку кінологів і їх чотириногих напарників вже почалася на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, що знаходиться в Великих Мостах Львівської області.

Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться в Києві. Для залучення собак до заходу, вони повинні поводитися спокійно, звикнути до місця проведення параду, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники.

Як повідомлялося, підготовка до параду до Дня Незалежності України вже встигла стати скандальною. Так, в суспільстві вибухнув скандал через те, що жінки-військовослужбовці змушені маршувати у туфлях на досить високих підборах замість зручного армійського взуття, як це було раніше.

Після цього Міністру оборони подарували жіночі туфлі прямо на засіданні Ради.