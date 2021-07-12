В Україні очікуються дощі і грози, але не всюди: в яких регіонах чекати негоди

У ряді регіонів у вівторок, 13 липня, очікуються дощі та грози.

Про це попередив Український гідрометцентр.

Згідно з його прогнозом, опади очікуються вночі на території Київської, Черкаської, Житомирської та Вінницької областей. Також опади варто чекати на Півдні країни. А ось вдень вже намочить Правобережну Україну.

Крім того, синоптики попереджають, що вдень можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

На Півдні температура повітря складе +27 ... + 29 градусів, в Криму та інших регіонах України стовпчик термометра нижче +30 опускатися не буде.

Вночі ж варто очікувати +15 ... + 20.

Як повідомлялося раніше, рятувальники попередили про надзвичайно високу пожежну небезпеку і порадили дотримуватися правил безпечного поводження з вогнем. Зокрема, не розводити багаття неподалік від лісу, не спалювати сміття і траву, а також не кидати недопалки на суху траву.