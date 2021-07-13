Знову під півтисячі нових випадків зараження - статистика COVID-19 в Україні

В Україні за добу понеділка, 12 липня, зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Вірус виявили в тому числі у 28 дітей і 11 медпрацівників.
Про це у вівторок вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганської (28) і Харківській (23) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, за неділю, 11 липня, в Україні виявили 174 нових випадки зараження коронавірусом.