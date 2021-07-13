Знову під півтисячі нових випадків зараження - статистика COVID-19 в Україні

В Україні за добу понеділка, 12 липня, зафіксовано 481 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Вірус виявили в тому числі у 28 дітей і 11 медпрацівників.

Про це у вівторок вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 249 осіб;

летальних випадків - 36;

одужали - 750 осіб;

за добу було протестовано методом ПЛР - 20 909 осіб, методом ІФА - 9783 особи, експрес-тестами - 10 428 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганської (28) і Харківській (23) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 241 698 осіб;

одужали - 2 178 279 осіб;

летальних випадків - 52 640;

проведено ПЛР-тестів - 11 063 662.

Як повідомлялося, за неділю, 11 липня, в Україні виявили 174 нових випадки зараження коронавірусом.