В Украине готовятся к вспышке дельта-штамма коронавируса: что предпринимают власти

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта», Украине необходимо подготовиться к вспышке болезни и активно продолжать вакцинировать население.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещания в понедельник, информирует пресс-служба президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», - подчеркнул глава КМУ.

Также он обратил внимание на то, что необходимо наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac. Вскоре она будет распределена в регионы. Также в ближайшее время ожидают прибытие 1 млн 230 тыс. доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что стоить знать о разных вакцинах.

Также напоминаем, что американский инфекционист Энтони Фаучи заявил, что, согласно новым данным от вышеперечисленных организаций, третий укол вакцины от коронавируса - так называемый усилитель - людям вводить не нужно.