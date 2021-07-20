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Вівторок, 20.07.2021
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Вся справа в шприці: в МОЗ придумали, як "розтягнути" отримані від США вакцини на ще 140 тис. доз

Вся справа в шприці: в МОЗ придумали, як "розтягнути" отримані від США вакцини на ще 140 тис. доз
Оновлено 18:35 Сьогодні Телеграф

Використання 15 доз з мультидозового флакона вакцини від COVID-19 Moderna, партію якої Україна отримала 18 червня від США в рамках глобальної ініціативи COVAX, дозволить отримати 142,86 тис. додаткових доз вакцини.

Про це заявляють у Міністерстві охорони здоров'я України у вівторок, 20 липня, і закликають українських медиків правильно їх використовувати.

Як відзначають в міністерстві, вакцина Moderna (кодова назва mRNA-1273 і торгова назва Spikevax), яку Україна отримала 18 червня, поставляється у флаконах, які розраховані на 13-15 доз (це зазначено в інструкції до препарату).

"При розподілі і передачі вакцини Moderna Україні представники COVAX порахували по 14 доз у флаконі, взявши середнє число. За цими розрахунками 18 липня Україна отримала 2 000 040 доз вакцини Moderna (якщо вважати, що у флаконах по 14 доз)", - йдеться в роз'ясненні.

У той же час, зазначають у МОЗ, самоблокуючі шприци-0,5-LDV, Soloshot Mini, які застосовують в Україні, дають можливість використовувати ефективно все 15 доз вакцини з кожного флакона.

"Це означає, що у нас є можливість вжити 142 860 додаткових доз", - підрахували в міністерстві.

Щеплення будуть доступні кожному: вакцинація в Україні виходить на новий рівень

У зв'язку цим в Міністерстві закликали медиків використовувати вакцину Moderna максимально ефективно і дали інструкцію, як це робити:

  • при отриманні і розподілі вакцини Moderna вказувати для кожного флакона - "отримано 15 доз";
  • колоти з кожного флакона по 15 доз;
  • мінімізувати розлив;
  • заздалегідь формувати списки вакцинації;
  • планувати витрати вакцини, щоб не було залишків і утилізації.

"Збільшення кількості вакцинованих - це відповідальність і заслуга бригад зі щеплення та медиків, що працюють у пунктах вакцинації, які завдяки наявним шприцам можуть використовувати всі 15 доз з кожного флакону вакцини Moderna. А кожна додаткова доза - це врятоване життя". - підсумували в МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 липня провели вже 4 179 663 щеплень, повністю вакциновані посилання - 1 461 875 осіб.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Вакцина, Партия, МОЗ, Коронавірус, Moderna, Дози, Шприци.
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