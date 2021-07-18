Украина получила от США миллионы доз вакцины от коронавируса: кому они предназначены

В воскресенье, 18 июля, Украина получила 2 млн доз вакцины от коронавируса "Moderna".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Министр отметил, что вакцина предоставлена правительством США через глобальную инициативу COVAX.

"Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации. Развозки в регионы начнем уже сегодня, в среду вакцина будет в каждой области", - написал Ляшко.

Он отметил, что разработанная американской компанией Moderna мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения: "Это значит, что после полного курса прививки ней можно будет получить международный сертификат о проведении вакцинации. Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней".

В связи с этим глава Минздрава Украины перизвал граждан не медлить, обращаться в пункты прививки, центры вакцинации и получить свою защиту от коронавирусной болезни.

"Возьмите с собой на прививку родителей, бабушек, дедушек, ведь это залог того, что на праздники вы сможете собираться всей семьей, а не только онлайн", - призвал Ляшко, подчеркнув, что все вакцины, которые есть в Украине, эффективные и разрешены ВОЗ к экстренному использованию.

Как сообщалось, новое исследование показало, что вакцины от коронавируса продолжают показывать высокую эффективность даже после вспышки штамма Дельта.