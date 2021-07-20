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Вівторок, 20.07.2021
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Щеплення будуть доступні кожному: вакцинація в Україні виходить на новий рівень

Щеплення будуть доступні кожному: вакцинація в Україні виходить на новий рівень
Оновлено 11:33 Сьогодні Телеграф

В Україні в середу, 21 липня, розпочнеться п'ятий етап вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Новий етап кампанії з вакцинації передбачає, що щеплення зможуть отримати всі бажаючі старше 18 років. Отримати дозу вакцини виробництва Moderna, CoronaVac або Pfizer можна в найближчому пункті або центрі вакцинації. Або ж є можливість викликати мобільну бригаду для вакцинації колективу з понад 50 осіб.

Глава МОЗ зазначив, що вакцини мають бути доступними, тому доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі.

За даними міністра, в інфраструктуру кампанії вакцинації від COVІD-19 включені 3127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, 800 мобільних вакцинальних бригад.

Ляшко додав, що необхідно нарощувати темпи вакцинації, оскільки восени можливий новий сплеск захворювання через штам "Дельта".

Крім того, Ляшко заявив, що в Україні провели вже 4 179 663 щеплень, повністю вакциновані - 1 461 875 осіб. Як повідомляє МОЗ, 81 015 осіб отримали свою антиковідну дозу за минулу добу. Серед них понад 50 тисяч осіб отримали одну дозу, а повністю імунізовані - 30 748 осіб.

Нагадаємо, в Харківській області стався скандал через те, що майже 10 тисяч доз американської вакцини стали непридатними до використання через неправильне зберігання під час перевезення. "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж).

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Все по темі:

Виктор Ляшко, Щеплення, Коронавірус, Covid-19, вакцинація в Україні.
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