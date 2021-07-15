Скандал із зіпсованими вакцинами в Харкові: хто винен та чи є загроза для людей

Скандал із майже 10 тисячами доз вакцини Comirnaty/Pfizer, які перевозили в Харківській області з перевищеною температурою, вибухнув на всю Україну. "Телеграф" з’ясував, через що могли бути зіпсовані вакцини та чи є якісь ризики для вакцинованих.

Відео, оприлюднене в мережі, показує, що вакцина Pfizer приїхала до Харкова за плюсової температури перевезення, в той час як її потрібно тримати при -60-80 градусів Цельсія. У департаменті охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації кажуть, що дійсно 30 червня з 21,6 тисячі прийнятих доз не допустили два контейнери, 9360 одиниць.

Як заявив на брифінгу голова департаменту охорони здоров'я ХОДА Максим Хаустов, ситуація знаходиться на контролі Міністерства охорони здоров’я.

"Вакцина 2 липня направлена назад. Усі вакцини, які були з порушенням термоланцюга, ні до кого не застосовувалися", - запевнив він.

У ХОДА зазначили, що питанням доставлення вакцин до регіонів опікується Державне підприємство МОЗ "Укрмедпостач".

Як повідомила в коментарі "Телеграфу" директор "Укрмедпостач" Оксана Маринчук, міг вийти з ладу датчик обліку температурного режиму.

"Щодо цього можливого, зауважу, порушення холодового ланцюга при транспортуванні вакцини Pfizer. Відео, яке оприлюднили сьогодні всі Телеграм-канали, базуються виключно на показниках датчика температурного режиму. Це є техніка з усіма своїми перевагами та недоліками. Запевняю, що я маю всі підтверджуючі документи і абсолютно впевнена, на 100%, що це є датчик. Логер показав абсолютно некоректну похибку в обліку саме температурного режиму", - розповіла нам Маринчук.

За її словами, працівники підприємства, котрі готували цю вакцину до відправки, зробили максимум для того, щоб вакцина доїхала до до закладу охорони здоров’я безпечна, з дотриманням холодового ланцюга і якісна.

"Всього в одній машині до Харкова їхало 4 короби з однаковими дата-логерами, температурою. Інші коробки були прийняті, бо вони показали реальну температуру, а цей датчик вийшов з ладу. Він один і попав на те славнозвісне відео. Чомусь не оприлюднили відео з тими коробками, які прийняли, де температура була показана коректно", - впевнена глава "Укрмедпостач".

Цю ж версію озвучили в МОЗ.

"За попередніми результатами протоколу випробувань логерів виявлено відхилення їхніх показників від встановленого значення температури. Причини таких відхилень має встановити комісія. Про остаточні результати перевірки буде повідомлено додатково", - йдеться на сайті міністерства.

На думку доктора медичних наук, клінічного імунолога Андрія Волянського, датчик дійсно міг зламатися. Але харківський лікар вважає це малоймовірним.

"Датчик - прилад, який в режимі реального часу записує всі перепади температур. У нього йде індикація на десяті частки секунд. Тому чисто теоретично це можливо, але малоймовірно", - заявив лікар.

Якщо судити за опублікованим відео, то датчик нагрівся до +12 градусів тепла. Як пояснив експерт, таку температуру мало повітря між коробками з флаконами.

"Тобто сказати, який був нагрів самої вакцини, ми не можемо. Але, мабуть, менше. Якщо вакцина у флаконах розморожена, то її можна зберігати місяць. Але за інструкцією це передбачає температуру 2-8 градусів тепла", - розповіла Волянський.

Медик зазначає, що умови транспортування і зберігання вакцини компанії Pfizer досить складні. Наприклад, для зберігання вакцини CoronaVac потрібна температура 2-8 градусів із позначкою "плюс". За словами Волянського, такі показники передбачають холодильники в стандартних фургонах в нашій країні для перевезення вакцин.

Медик заспокоює, що навіть якщо вакцина піддавалася якомусь короткочасному впливу вищих температур, це не несе загрози.

"Вакцина жодним чином не стає небезпечною для вакцинованого. Бо з нею нічого статися не може. Там ліпідні гранули, в яких знаходяться шматочки рибонуклеїнової кислоти вірусу. Тобто вона не стає небезпечною, але може бути менш ефективною", - резюмував Волянський.