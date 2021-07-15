Нічого перевіряти: у МОЗ розповіли про розслідування випадків VIP-вакцинації в Україні

У ЗМІ раніше з'явилася інформація про те, що американську вакцину проти коронавируса Pfizer-BioNTech могли продати одній з приватних лікарень Києва. Після даної новини МОЗ ініціювало службове розслідування, про результати якого розповів його глава Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Ляшка, відразу після появи даних чуток вони направили звернення до Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ, оскільки "тут (в МОЗ - Ред.) нічого перевіряти".

"Жодна комерційна вакцина проти "ковіду" від будь-якого виробника в Україну не завозилася, тому вона не може продаватися на території України", - каже Ляшко.

Нагадаємо, на тлі чуток про те, що нібито в Україну чартерним рейсом привезли вантаж вакцин Pfizer, які призначені для топ-чиновників, відомий пранкер Джокер оприлюднив дані про організатора цієї доставки, а також список "клієнтів".