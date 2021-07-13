Україна в числі трьох країн випробує нову вакцину від Covid-19: потрібні добровольці

В Україні планують провести третій етап клінічних випробувань ізраїльської вакцини проти коронавірусу Brilife. Ці випробування проведуть в самому Ізраїлі, а також у Грузії.

Про це повідомляє Healthy.24

У дослідженнях візьмуть участь десятки тисяч добровольців, заявляють в Міністерстві оборони України.

Потім фармацевтична компанія контролюватиме комерціалізацію препарату.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц назвав таке рішення "чудовою новиною".

"Оскільки вакцини проти COVID-19 першого покоління все частіше ставляться під загрозу швидкої мутації коронавірусу, ми прагнемо розробити вакцину, яка може швидко поширитися з низькою вартістю для задоволення потреб як розвиненого світу, так і країн, що розвиваються", - заявив Ганц.

Про ізраїльську вакцину відомо, що в грудні минулого року Інститут біологічних досліджень успішно завершив перший етап випробувань вакцини і зараз проходить другий етап.

Українська сторона запропонувала третій етап випробувань провести в Україні з подальшою можливістю виробництва вакцини, в тому числі і на наших потужностях, як раніше повідомив посол України Євген Корнійчук.

Нагадуємо про те, як готується влада до спалаху дельта-штаму в Україні.

Також "Телеграф" повідомляв про побічний ефект від американської вакцини Johnson & Johnson.