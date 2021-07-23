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"ВКонтакте" увійшов в 20-ку найбільш відвідуваних сайтів України: чим найчастіше українці займаються в інтернеті

"ВКонтакте" увійшов в 20-ку найбільш відвідуваних сайтів України: чим найчастіше українці займаються в інтернеті
Оновлено 10:17 Сьогодні Телеграф

У сезон відпусток українці закинули свої звичайні справи в інтернеті на кшталт онлайн-шопінгу і переключилися на відпочинок.

Про це свідчать дані проекту Kantar CMeter, який об'єднує дані з трьох джерел: Site-centric (лічильників, інтегрованих в сайти), Frame-centric (лічильники з фрейма банерної мережі) і User-centric (контакт панелістів з контентом).

Так, дослідники, запевняючи, що ніякої втрати даних при такому підході бути не може, кажуть, що в червні українці менше часу приділяли покупкам і рідше звичайного заходили на сайти інтернет-магазинів.

У трійці лідерів - Google, YouTube і Facebook. Крім того, свою популярність наростив і Instagram, який виявився на 7 місці. На 10 позицій нижче - заборонений в Україні кілька років тому "ВКонтакте", який наші співгромадяни не забувають.

Вибір українських інтернет-користувачів від 14 до 70 років за перший місяць літа представлений в таблиці:

Нагадаємо, розширення "VK Unblock", яке дозволяло обходити блокування російської соціальної мережі "Вконтакте", містило шкідливий код для крадіжки даних акаунтів користувачів.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Рейтинг, ВКонтакте, Топ, Дослідження.
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