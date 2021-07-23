"Нарахування ще не було, добирайся сам": після госпіталю військового змусили автостопом їхати через всю Україну

Боєць ЗСУ після госпіталю та абсолютно без грошей був змушений повертатися у бригаду автостопом. Про це розповів у своєму твіттері житель Бучача Сергій Савка.

За його словами, підібрав військового на ім’я Костянтин дорогою з Монастирського до Тернополя.

"Бачу біля заправки "ОККО" голосує солдат з рюкзаком. Зупинився. Дивлюсь - взагалі не місцевий воїн. Спитав, чи візьму до Тернополя. Закинув воїн рюкзак на задній диван, а сам на переднє. І тут я помітив, що щось не те: нога ліва в коліні майже не згинається, та й залізти в авто для нього було трохи важко. Познайомились. Костя сам з Криму, на війні від початку, а їде автостопом з госпіталю, зі Львова! І знаєте куди? В Маріуполь! Грошей на дорогу йому МО не дало! Сказали, що "нарахувань ще не було, добиратеся самі, як можете». Щоб боєць, після госпіталю, без грошей, автостопом, на восьмому році війни добирався в бригаду…", - обурився чоловік.

Батько і брат Костянтина загинули на війні, одружитися ще не встиг. В Маріуполі орендує житло. Дуже добре розмовляє українською, за словами Сергія, навіть підспівував українських пісень, що в машині грали. Службу залишати не планує, каже, що йому немає куди йти з війни: Крим для нього закритий, а на контрольованій Україною території він всюди приїжджий. Хіба військово-лікарська комісія "спише", куди він і їхав в Маріуполь.

"Зрозумів, що боєць має проблеми з хребтом, лівою ногою, проблеми з судинами та тромбоз. Спитав щодо реабілітації. А він: "Куди там!? Спочатку б долікуватись та й борги віддати, бо госпіталь також "викачав". Багато чого довелось купувати самому. А реабілітація не світить. Це дуже дорого". Каже, якщо без фанатизму, але щоб був толк, то десь біля 45-50 тисяч гривень треба", - продовжив розповідати про свого попутника Савка.

Чоловік довіз бійця до Тернополя. Звідти вже Костянтин планував податися через Дубно та Київ у Маріуполь. Обмінялися контактами, дав йому трохи грошей з собою, мовляв, не візьмуть так.

"А він очі круглі зробив і каже: "Сьогодні їхав з Франківська, став шофер з Дніпропетровської області. Як тільки рушили, та він відразу ціну назвав. А як почув, що я без грошей - висадив відразу на узбіччі. А тут от як", - з сумом згадує Савка.

На цю історію одразу бурхливо відреагували користувачі соціальної мережі. Люди висловлюють слова підтримки та пропонують фінансову допомогу на реабілітацію Костянтина. Автор допису пообіцяв, що обов’язково допоможе з реквізитами. От тільки після того, як боєць добереться до Маріуполя. Автостопом, на восьмому році війни.

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