Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня

У понеділок, 26 липня, православна церква святкує "Собор Архангела Гавриїла". Також це свято носить назви "День Архангела Гавриїла", "День Гавриїла", "Гаврило Літній". Нагадаємо, що День Гавриїла вже відзначався в цьому році, а приводом до святкування Собору Архангела Гавриїла 26 липня, як вважається, стала дата освячення храму, спорудженого в Константинополі в ім'я Гавриїла.
Архангел шанується як один з семи головних ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме Гавриїл провістив пророку Даниїлу про майбутню долю єврейського народу, повідомив Діві Марії про народження Христа.
Джерело: pravchelny
Гаврило Літній вважається "громовим", "сердитим" святом. Ніхто в цей день не повинен був працювати, так як Гавриїл "завідує" громами, може спалити копицю. Також на Русі 26 липня молилися Богородиці - просили побільше сил для збирання врожаю.
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 26 липня в Україну повернеться спека. Температура повітря сягатиме до +36 ... + 38 градусів.