Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня

У понеділок, 26 липня, православна церква святкує "Собор Архангела Гавриїла". Також це свято носить назви "День Архангела Гавриїла", "День Гавриїла", "Гаврило Літній". Нагадаємо, що День Гавриїла вже відзначався в цьому році, а приводом до святкування Собору Архангела Гавриїла 26 липня, як вважається, стала дата освячення храму, спорудженого в Константинополі в ім'я Гавриїла.

Архангел шанується як один з семи головних ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме Гавриїл провістив пророку Даниїлу про майбутню долю єврейського народу, повідомив Діві Марії про народження Христа.

Джерело: pravchelny

Гаврило Літній вважається "громовим", "сердитим" святом. Ніхто в цей день не повинен був працювати, так як Гавриїл "завідує" громами, може спалити копицю. Також на Русі 26 липня молилися Богородиці - просили побільше сил для збирання врожаю.

Народні прикмети 25 липня

Тепла і сонячна погода - осінь буде тривалою, і холоди прийдуть нескоро.

Дощовий день 26 липня - зима буде морозною і сніжною.

Якщо низько виросли шишки - бути раннім морозам, якщо навпаки - справжні холоди настануть в кінці січня.

Що не можна робити 25 липня

Як і в будь-яке свято, в цей день категорично забороняється обманювати, лукавити.

Не бажано брати і давати гроші в борг.

Скупитися 26 липня не можна. Зазвичай на Гавриїла пекли пироги і ділилися ним з родичами, сусідами або перехожими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 26 липня в Україну повернеться спека. Температура повітря сягатиме до +36 ... + 38 градусів.