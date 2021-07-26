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Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня
Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня

Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня

Собор Архангела Гавриїла: народні прикмети і заборони 26 липня
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 26 липня, православна церква святкує "Собор Архангела Гавриїла". Також це свято носить назви "День Архангела Гавриїла", "День Гавриїла", "Гаврило Літній". Нагадаємо, що День Гавриїла вже відзначався в цьому році, а приводом до святкування Собору Архангела Гавриїла 26 липня, як вважається, стала дата освячення храму, спорудженого в Константинополі в ім'я Гавриїла.

Архангел шанується як один з семи головних ангелів і кілька разів згадується в Біблії. Саме Гавриїл провістив пророку Даниїлу про майбутню долю єврейського народу, повідомив Діві Марії про народження Христа.

День Собор Архангела Гавриїла

Джерело: pravchelny

Гаврило Літній вважається "громовим", "сердитим" святом. Ніхто в цей день не повинен був працювати, так як Гавриїл "завідує" громами, може спалити копицю. Також на Русі 26 липня молилися Богородиці - просили побільше сил для збирання врожаю.

Народні прикмети 25 липня

  • Тепла і сонячна погода - осінь буде тривалою, і холоди прийдуть нескоро.
  • Дощовий день 26 липня - зима буде морозною і сніжною.
  • Якщо низько виросли шишки - бути раннім морозам, якщо навпаки - справжні холоди настануть в кінці січня.

Що не можна робити 25 липня

  • Як і в будь-яке свято, в цей день категорично забороняється обманювати, лукавити.
  • Не бажано брати і давати гроші в борг.
  • Скупитися 26 липня не можна. Зазвичай на Гавриїла пекли пироги і ділилися ним з родичами, сусідами або перехожими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 26 липня в Україну повернеться спека. Температура повітря сягатиме до +36 ... + 38 градусів.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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