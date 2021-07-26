Користувачам "Дії" запропонували 1 мільйон гривень: як заробити на додатку

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про другий етап так званого багбаунті або злому "Дії".

Якщо користувач знайде слабке місце в додатку, йому заплатять 1 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі міністерства в "Фейсбуці".

Відомо, що в рамках цього етапу буде тестуватися функція "Дія.Підпіс". Всі бажаючі, незалежно від досвіду, кваліфікації та спеціалізації, можуть шукати баги (уразливості) додатку, і за кожну знайдену помилку отримають чималі гроші.

Всі подробиці багбаунті 27 липня обіцяє особисто озвучити міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше ми повідомляли, що люди, які отримали дві дози вакцини від COVID-19, зможуть отримати сертифікат вакцинації через додаток "Дія".

Також нагадаємо, що команда Мінцифри представила масштабне оновлення додатка "Дія", в якому з'явилося більше десятка нових електронних послуг.