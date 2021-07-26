Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів

Міністерство освіти і науки затвердило нові методичні рекомендації з оцінки результатів учнів 1-4 класів, згідно з якими школярів оцінюватимуть не балами, а буквами.
Про це повідомляє пресслужба МОН.
Перехід на вербальне оцінювання зробили через те, що крім оцінювального судження про досягнення, буква може ще й називати рівень результату навчання.
Згідно з даними МОН, результати школярів вчителі тепер визначатимуть такими буквами:
П - початковий рівень
С - середній рівень
Д - достатній рівень
В - високий рівень
Також в Міністерстві освіти заявили, що для учнів 1-2 класів буквене оцінювання буде обов'язковим, а для школярів 3-4 класів навчальний заклад сам може вибрати вербальну або ж рівневу оцінку об'єктивних результатів навчання.
Також в МОН заявляють, що вербальну оцінку можна висловлювати як усно, так і письмово, а рівневу - з урахуванням динаміки досягнень учня.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, на які спеціальності найчастіше йдуть вчитися магістри і бакалаври у 2021 році в Україні.
Нагадуємо про те, що в цьому році ВНЗ Львова і Києва в топі серед випускників - інфографіка.