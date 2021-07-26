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Понеділок, 26.07.2021
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Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів
19:58 Сьогодні Телеграф НУШ

Міністерство освіти і науки затвердило нові методичні рекомендації з оцінки результатів учнів 1-4 класів, згідно з якими школярів оцінюватимуть не балами, а буквами.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Перехід на вербальне оцінювання зробили через те, що крім оцінювального судження про досягнення, буква може ще й називати рівень результату навчання.

Згідно з даними МОН, результати школярів вчителі тепер визначатимуть такими буквами:

  • П - початковий рівень

  • С - середній рівень

  • Д - достатній рівень

  • В - високий рівень

Також в Міністерстві освіти заявили, що для учнів 1-2 класів буквене оцінювання буде обов'язковим, а для школярів 3-4 класів навчальний заклад сам може вибрати вербальну або ж рівневу оцінку об'єктивних результатів навчання.

Також в МОН заявляють, що вербальну оцінку можна висловлювати як усно, так і письмово, а рівневу - з урахуванням динаміки досягнень учня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, на які спеціальності найчастіше йдуть вчитися магістри і бакалаври у 2021 році в Україні.

Нагадуємо про те, що в цьому році ВНЗ Львова і Києва в топі серед випускників - інфографіка.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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МОН, Освіта, Початкові класи, 1-4 класи, Система оцінювання.
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