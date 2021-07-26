Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів

Міністерство освіти і науки затвердило нові методичні рекомендації з оцінки результатів учнів 1-4 класів, згідно з якими школярів оцінюватимуть не балами, а буквами.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Перехід на вербальне оцінювання зробили через те, що крім оцінювального судження про досягнення, буква може ще й називати рівень результату навчання.

Згідно з даними МОН, результати школярів вчителі тепер визначатимуть такими буквами:

П - початковий рівень

С - середній рівень

Д - достатній рівень

В - високий рівень

Також в Міністерстві освіти заявили, що для учнів 1-2 класів буквене оцінювання буде обов'язковим, а для школярів 3-4 класів навчальний заклад сам може вибрати вербальну або ж рівневу оцінку об'єктивних результатів навчання.

Також в МОН заявляють, що вербальну оцінку можна висловлювати як усно, так і письмово, а рівневу - з урахуванням динаміки досягнень учня.

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