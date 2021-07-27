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Вівторок, 27.07.2021
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"Нас намагаються стерти з історії України": відомий гурт звинуватив Офіс президента в дискримінації

"Нас намагаються стерти з історії України": відомий гурт звинуватив Офіс президента в дискримінації
Оновлено 13:12 Сьогодні Телеграф

Соліст української групи GreenGrey Андрій Яценко, також відомий як "Дизель", звинуватив Офіс президента Володимира Зеленського в дискримінації через пісню російською мовою.

Як написав музикант на своїй сторінці в "Фейсбук", в кінці травня люди з ОП запропонували їм взяти участь у великому концерті на честь 30-річчя незалежності України з піснею "Під дощем".

Дизель каже, що вони почали готуватися і обговорювати всі деталі, проте пізніше їм повідомили, що пропозиція більше не в силі: мовляв, в концерті будуть нібито співати виключно україномовні артисти.

"За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні! У нас більше сотні різних нагород, серед них дві МТV music awards! Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв'язку з "полiтичною доцiльністью" нас намагаються стерти з історії України", - обурюється музикант, запевняючи, що пісня російською мовою ніяк не відображає його патріотичну позицію.

Нагадаємо, раніше в Харкові стався скандал, коли продавщиця одного з кіосків відмовилася обслуговувати жінку українською мовою.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 54

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Скандал, Дизель, Офис Президента, GreenGrey, Мовний скандал.
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