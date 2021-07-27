Скандал дня: "вигнану" через пісню російською GreenGrey звинуватили в роботі на два фронти

Українці дуже бурхливо відреагували на заяву соліста української групи GreenGrey Андрія Яценка, також відомого як "Дизель", який звинуватив Офіс президента Володимира Зеленського в дискримінації через пісню російською мовою.

Нагадаємо, Дизель повідав громадськості, що вони почали готуватися до концерту з нагоди 30-річчя незалежності України, де повинні були заспівати російськомовний хіт "Під дощем". Однак пізніше з ОП їх повідомили, що пропозиція більше не в силі: мовляв, в концерті співатимуть виключно україномовні артисти. Артист же заявив, що GreenGrey намагаються "стерти з історії України".

Всього за пару годин в "Фейсбуці" пост набрав понад тисячу коментарів, в яких інтернет-користувачі задаються питанням: чому б GreenGrey не написати і не заспівати пісню рідною українською мовою?

Тим часом військовий і блогер Сергій Місюра ( "Капітан Прайс") пише про те, що вже сім років поспіль Україна розвивається, віддаляючись від ворожої РФ. Тому, за його словами, сьогодні, як ніколи, важливо прищеплювати народу українські пісні і фільми.

"Яким би я толерантним не був, але якщо у виконавця немає пісні українською - він не український виконавець. І не може претендувати на звання українського. Він творить на два фронти, на обидві аудиторії - для України та Росії. Точка, - пише Місюра . - Замість поста про те, як вам соромно, що ви ровесники України, жодної пісні українською не зробили, для України!"

Нагадаємо, раніше в Харкові стався скандал, коли продавщиця одного з кіосків відмовилася обслуговувати жінку українською мовою.