Школи з невакцинованим персоналом зможуть працювати тільки в зеленій зоні - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував зміни в роботі навчальних закладів у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Дельта".

Про це він повідомив на засіданні уряду в середу, 28 липня.

"При попаданні регіону в жовтий, оранжевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, щоб заклад продовжив роботу йому необхідно мати як мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу", - заявив міністр на засіданні Кабінету міністрів.

Детальний план зміни карантинних умов роботи для навчальних закладів Міністерство охорони здоров'я опублікує незабаром.

Штам "Дельта" вже викликав зміни в порядку перетинання кордону для українців та іноземців. Для того аби повернуться додому, потрібно буде мати мінімум одну вакцинацію або самоізолюватись. Серед країн, до туристів і українців, що повертаються з Росії чи Індії увага буде пильнішою. Саме з РФ повернулися четверо з шести заражених "Дельтою" киян. Один з них помер в Олександрівській лікарні столиці.