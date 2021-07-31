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Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання

Коли День Повітряних Сил ЗСУ: історія свята і привітання
Оновлено 12:53 Сьогодні Телеграф Фото: pravda.com.ua

У серпні 2021 українці відзначатимуть 16 свят, серед яких і День Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), який відзначається в першу неділю серпня. У 2021 року свято випадає на 1 серпня.

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення в 1991 році незалежності України, на базі авіаційних угруповань з сучасними літальними апаратами 17 березня 1992 були створені Повітряні Сили України. Сам День Повітряних сил ЗСУ було встановлено Указом президента України Віктором Ющенком від 27 червня 2007 року.

Відзначимо, що повітряні війська є одним з найпотужніших інструментів захисту і нападу української армії.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки зі святом українською мовою:

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

День Повітряних Сил ЗСУ

 Джерело: klike.net

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 серпня українці будуть офіційно відзначати День молоді.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 19

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ВВС, Привітання, ЗСУ, Листівки, Свята.
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