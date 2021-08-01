Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони

У неділю, 1 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті преподобної Макрини Каппадокійської, що жила в IV столітті н.е. Також в цей день відзначаються свята - День Повітряних Сил Збройних Сил України та День працівника техпідтримки.
Макрина виховувалася в строгості. Ще будучи зовсім юною, дівчинка дала обітницю безшлюбності, а пізніше прийняла постриг разом зі своєю матір'ю Емілієй. Вони оселилися на березі річки Ірис, де постійно молилися і багато працювали. Пізніше до них стали навідуватися жінки, які бажали так само присвятити життя служінню Богу. Відомо, що Макрина була наділена даром чудотворення, і могла навіть викликати дощ.
Джерело: newphoenix.ru
1 серпня своє професійне свято відзначають працівники технічної підтримки. Представники даної професії завжди знають відповіді на тисячі запитань, а їх терпінню можна лише позаздрити. Вони основа будь-якої успішної компанії.
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