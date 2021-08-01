Яке свято 1 серпня: народні прикмети і заборони

У неділю, 1 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті преподобної Макрини Каппадокійської, що жила в IV столітті н.е. Також в цей день відзначаються свята - День Повітряних Сил Збройних Сил України та День працівника техпідтримки.

Макрина виховувалася в строгості. Ще будучи зовсім юною, дівчинка дала обітницю безшлюбності, а пізніше прийняла постриг разом зі своєю матір'ю Емілієй. Вони оселилися на березі річки Ірис, де постійно молилися і багато працювали. Пізніше до них стали навідуватися жінки, які бажали так само присвятити життя служінню Богу. Відомо, що Макрина була наділена даром чудотворення, і могла навіть викликати дощ.

Джерело: newphoenix.ru

1 серпня своє професійне свято відзначають працівники технічної підтримки. Представники даної професії завжди знають відповіді на тисячі запитань, а їх терпінню можна лише позаздрити. Вони основа будь-якої успішної компанії.

Народні прикмети 1 серпня

Зірки падають 1 серпня - скоро прийдуть сильні вітри.

Яка погода в цей день - така буде й осінь.

Якщо на Макринин день не пішов дощ - так буде ще 6 тижнів, якщо пішов - то на той самий строк.

Народжена 1 серпня жінка може викликати дощ. Носити їй слід халцедон.

Що не можна робити 1 серпня

У цей день заміжнім жінкам не рекомендується робити заготовки, щоб подружні відношення не втратили свіжості.

Заборонено вбивати тварин, навіть на полюванні (можна зануритися в безпросвітну бідність).

1 серпня не бажано піднімати з землі знайдені речі і гроші. В іншому випадку весь негатив передасться від колишнього господаря до нового.

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.