Початок тижня буде спекотним: прогноз погоди на 2 серпня

В Україні в перші дні серпня утримається спекотна погода. Місцями пройдуть грозові дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 2 серпня короткочасні дощі пройдуть на заході країни, а також грози очікуються в Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Житомирській областях.

У західних областях в понеділок вночі +17...+19°, вдень повітря прогріється до +24...+26°. У Карпатах вночі +9...+14°, вдень +20...+25°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У північних та центральних регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 2 серпня, фото: meteo.gov.ua

Температура повітря вночі +18...+20°, вдень +27...+29°. У центральних областях вдень до +33°.

На сході країни встановиться спека, без істотних опадів, лише в Дніпропетровській області невеликий дощ. Температура повітря вночі +17...+19°, вдень +33...+35°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На півдні та в Криму суха і сонячна погода. Вночі +19...+21°, вдень +32...+34°. Вітер південний, 7-12 м/с.

Варто відзначити, що за даними Укргідрометцентру, серпень цього року очікується спекотніше норми. Синоптики прогнозують аномальну спеку, яка буде чергуватися з грозовими зливами.

Нагадаємо, що літо-2021 не перестає дивувати погодними аномаліями. Так, в Італії в середині літа випав град розміром з тенісний м'яч, а Бразилію засипає снігом.