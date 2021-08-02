Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 2 серпня, вшановується пам'ять святого пророка Іллі, що жив в Ізраїльському царстві в 9 столітті до нашої ери.
Згідно з історичними відомостями, Ілля був відомий як ревний християнин, активно боровся з ідолопоклонством і насильством. Одного разу Ілля пригрозив безхарактерному правителю Ахаві, що якщо той продовже бути язичником, то прийде страшна посуха і голод триватиме протягом трьох років. Протистояння між високопоставленим чоловіком і святим було довгим, але все звелося до викриття Ахава і його упокорення.
Відомо, що пророк вознісся на небеса ще за життя, будучи піднятим вгору вогненною колісницею. Так Іллю нарекли Громовержцем. У слов'янській народній традиції пророк вважається повелителем грому, дощу, врожаю і родючості. В його честь влаштовувалися хресні ходи і молилися про дощ або сонячну погоду, в залежності від того, що було важливіше для врожаю.
Джерело: Правмир
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