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Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони

Ільїн день 2 серпня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 2 серпня, вшановується пам'ять святого пророка Іллі, що жив в Ізраїльському царстві в 9 столітті до нашої ери.

Згідно з історичними відомостями, Ілля був відомий як ревний християнин, активно боровся з ідолопоклонством і насильством. Одного разу Ілля пригрозив безхарактерному правителю Ахаві, що якщо той продовже бути язичником, то прийде страшна посуха і голод триватиме протягом трьох років. Протистояння між високопоставленим чоловіком і святим було довгим, але все звелося до викриття Ахава і його упокорення.

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Відомо, що пророк вознісся на небеса ще за життя, будучи піднятим вгору вогненною колісницею. Так Іллю нарекли Громовержцем. У слов'янській народній традиції пророк вважається повелителем грому, дощу, врожаю і родючості. В його честь влаштовувалися хресні ходи і молилися про дощ або сонячну погоду, в залежності від того, що було важливіше для врожаю.

Пророк Ілля ікони

Джерело: Правмир

З цього дня починали готуватися до осені. Дні робилися помітно коротшими, а ночі холоднішими. Люди переставали купатися у водоймах. Цей звичай живий і зараз.

Народні прикмети 2 серпня

  • Глухий грім на Іллю віщує невеликий дощ, і навпаки, сильна злива почнеться, якщо на Іллю чути гучний грім.
  • В Ільїн день якщо з ранку хмарно, то сівба озимих повинен бути ранній і можна очікувати рясного врожаю, якщо хмарно опівдні - середній сівши, а якщо ввечері - сівба пізній, а урожай швидше за все буде поганим.
  • Дощ 2 серпня віщує рясний урожай пшона.
  • Хто потрапив 2 серпня під дощ - весь рік здоровим буде.

Що не можна робити 2 серпня

  • Виконувати важку роботу в полі - можна було потрапити в немилість і позбутися врожаю.
  • Дивитися у дзеркало і відображення на воді. У цей день нечисть не дрімає і так може вселитися в людину.
  • Виганяти тварин на пасовище - в них може вселитися нечиста сила.
  • На Ільїн день не можна купатися. Вірили, що пророк Ілля нашле грім, або русалка потягне на дно.

Раніше "Телеграф" писав, що в серпні православні віруючий відзначатимуть такі важливі церковні свята, як Різдво святителя Миколи Чудотворця і Успіння Пресвятої Богородиці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони, Ільїн день.
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