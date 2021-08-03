Яке свято 3 серпня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 3 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті святого Онуфрія Печерського (Мовчазного), який жив в XII столітті і був відомий як монах Києво-Печерської Лаври, що мешкав в Ближніх (Антонієвих) печерах. Там же і по цей день знаходяться його останки.
Залишилося дуже мало відомостей про те, з якої причини Онуфрій був зарахований до лику святих. Відомо тільки, що він, так само, як і інші ченці Києво-Печерської Лаври, був безмовним затворником, тримав тривалі строгі пости й відрізнявся суворістю характеру.
Цікаво, що всі роботи в цей день на честь ченця належало здійснювати мовчки.
Джерело: Азбука веры
3 серпня був днем, коли поступово починали прощатися з літом: сіяли озимі, збирали яблука в садах. З фруктів варили компоти, ставили квас і домашнє вино.
Були й прикмети, характерні для цього дня.
Народні прикмети 3 серпня
Що не можна робити 3 серпня
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