Яке свято 3 серпня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 3 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті святого Онуфрія Печерського (Мовчазного), який жив в XII столітті і був відомий як монах Києво-Печерської Лаври, що мешкав в Ближніх (Антонієвих) печерах. Там же і по цей день знаходяться його останки.

Залишилося дуже мало відомостей про те, з якої причини Онуфрій був зарахований до лику святих. Відомо тільки, що він, так само, як і інші ченці Києво-Печерської Лаври, був безмовним затворником, тримав тривалі строгі пости й відрізнявся суворістю характеру.

Цікаво, що всі роботи в цей день на честь ченця належало здійснювати мовчки.

Джерело: Азбука веры

3 серпня був днем, коли поступово починали прощатися з літом: сіяли озимі, збирали яблука в садах. З фруктів варили компоти, ставили квас і домашнє вино.

Були й прикмети, характерні для цього дня.

Народні прикмети 3 серпня

Якщо ніч на Онуфрія свіжа і прохолодна, значить зима настане рано і буде холодною і довгою.

Якщо 3 серпня безперервно гримить грім - буде град.

Голосно кричать сороки 3 серпня - буде дуже тепла погода взимку.

Великі купи на мурашниках - чекай холодної зими.

Якщо людина народилася 3 серпня, то її талісманом є соняшник.

Що не можна робити 3 серпня

Намагаються на Онуфрія Мовчазного без особливої потреби ні з ким не розмовляти (бесіди можуть накликати біду).

Не можна 3 серпня обманювати кого-небудь. Обман в цей день негативно позначиться на майбутньому брехуна.

Не рекомендується цього вівторка брати в руки гострі предмети, в іншому випадку можна отримати рану, яка гоїтися буде болісно і довго.

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