На Україну насувається похолодання і грози - прогноз синоптика

У вівторок, 3 серпня, стане прохолодніше в більшій частині України. Прохолоду принесуть дощі і грози, які 2 серпня очікують практично по всій країні. Грозова погода в частині регіонів збережеться і далі.

Про це розповіла метеоролог Наталка Діденко.

В середньому по країні температура буде триматися в рамках +25 +28. Найхолодніше буде у західних областях, там стовпчик термометра підніметься від +22 до +27. Найспекотнішими будуть південь і схід України - від +29 до +33 градусів.

3 серпня дощі та грози варто чекати на сході та південному сході України, зазначає метеоролог, також дощі можуть пройти в Карпатах.

(Фото: Гідрометцентр)

На решті території сухо, дощів варто чекати пізніше на тижні.

У столиці України буде триматися тепла, але не спекотна погода без опадів. Очікується температура +25 +26 градусів за Цельсієм. За словами Діденко - відмінна погода для прогулянок і роботи у дворі будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дощової погоди варто чекати до кінця тижня.