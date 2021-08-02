Побиття танцюриста Наді Дорофєєвої: в ГБР розповіли, що світить зловмисникові

Співробітники Державного бюро розслідувань встановили особу та затримали чоловіка, який напередодні побив танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої.

Як повідомляє прес-служба ГБР в Фейсбук, в даний час зловмиснику, який є чинним співробітником Управління державної охорони, готується підозра.

"Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.", - сказано в повідомленні.

Проти співробітника УДО відкрито справу за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, згідно зі словами Дорофеєвої, потерпілий хлопець зараз знаходиться в лікарні у важкому стані. Його ввели в медикаментозну кому.

Пізніше УДО підтвердило, що нападник є співробітником їх відомства і пообіцяли надати всю необхідну допомогу в лікуванні потерпілого.