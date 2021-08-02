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СБУ нейтралізувала проросійське угруповання, підконтрольне нардепу Киві (фото)

СБУ нейтралізувала проросійське угруповання, підконтрольне нардепу Киві (фото)
Оновлено 18:40 Сьогодні Телеграф Фото: СБУ

В СБУ відзвітували про нейтралізацію проросійського угруповання, причетного до скоєння тяжких злочинів з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Прес-служба відомства зазначає, що організація діяла в східних регіонах України під виглядом громадської організації підконтрольної одному з народних депутатів.

В СБУ не називають імені нардепа, який фігурує в матеріалі, однак від знайомих з ситуацією джерел в силових органах "Телеграфу" стало відомо, що мова йде про одіозного парламентарії від фракції ОПЗЖ Іллю Киву.

Слідство встановило, що один з членів цієї організації в березні цього року завдав тяжкі тілесні ушкодження ножем ідеологічному опонентові. Це, на їхню думку, мало спровокувати зустрічні заходи і, як наслідок, масові заворушення.

Під час обшуків правоохоронці виявили холодну зброю, методички з підготовки проросійських радикалів, а також велику партію марихуани та обладнання для її вирощування.

Ватажкові угруповання було оголошено про підозру, зараз проводяться необхідні дії по залученню інших членів організації до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, Кива недавно отримав підозру від ГБР за використання забороненої в Україні символіки.

Після цього він заявив, що нібито особисто президент Володимир Зеленський дав завдання його посадити.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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СБУ, Ілля Ківа.
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